الصداع الشديد بدون سبب قد يكون أحد أعراض السكتة الدماغية

كتبت فاطمة خليل

السكتة الدماغية هي حالة طارئة تهدد الحياة وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، يحدث هذا عندما تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية. إذا تعرضت أنت أو أي شخص من حولك لسكتة دماغية ، فهذا يتطلب عناية طبية فورية، لذلك ، من المهم أن تكون على دراية بالعلامات المصاحبة للسكتة الدماغية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أنواع السكتة الدماغية

هناك نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية- الإقفارية والنزفية. تحدث السكتة الدماغية بسبب جلطة دموية تمنع وصول الدم إلى الدماغ.

من ناحية أخرى، تحدث السكتات الدماغية النزفية بسبب انفجار الأوعية الدموية تعتبر السكتات الدماغية الإقفارية أكثر شيوعًا مقارنة بالسكتات الدماغية النزفية.

الصداع علامة تحذير مهمة على السكتة الدماغية

في كلا النوعين من السكتات الدماغية ، يمكن أن يشير الصداع إلى أن شخصًا ما على وشك التعرض لسكتة دماغية.

من العلامات التحذيرية الشائعة للسكتة الدماغية النزفية صداع شديد يحدث بدون سبب ، ووفقًا لخبراء الصحة ، يمكن أن تبدأ السكتة الدماغية من الشريان السباتي - منطقة الرقبة التي تسمح بتدفق الدم إلى الدماغ هذا يمكن أن يؤدي إلى صداع حاد في الجبهة.

وفقًا لمركز Premier Neurology ، بالولايات المتحدة ، يمكن أن يعاني ما يصل إلى 65 % من المرضى من صداع قبل الإصابة بسكتة دماغية.

كيف يختلف هذا الصداع؟

يصف الأشخاص الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية بأنه صداع شديد جدًا يحدث في غضون ثوانٍ أو دقائق، كما يشير مركز Premier Neurologyعند الإصابة بالصداع الناجم عن السكتة الدماغية ، قد تفقد أيضًا حاسة اللمس أو الرؤية لدى أحدهما أو كليهما عيون ، وفقا للخبراء.

الصداع قد يشير إلى موقع السكتة الدماغية

في كثير من الأحيان، ترتبط المنطقة المصابة بالصداع ارتباطًا مباشرًا بمكان حدوث السكتة الدماغية على سبيل المثال ، يمكن أن يتسبب الشريان السباتي المسدود في حدوث صداع على الجبهة، كما يشير مركز Premier Neurology ، مضيفًا أن انسداد الجزء الخلفي من الدماغ يمكن أن يتسبب في حدوث صداع في مؤخرة الرأس لذلك لا يوجد مكان محدد للصداع يشير إلى السكتة الدماغية ، حيث يمكن أن تحدث في أي مكان على الرأس.

أهم أعراض السكتة الدماغية

يمكن تذكر الأعراض الرئيسية للسكتة الدماغية باستخدام مصطلح "FAST".

الوجه Face: قد يكون وجه الشخص قد سقط على جانب واحد أو قد تكون عينه قد سقطت.

الذراعين Arms: ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.

الكلام speech: قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه أو قد لا يتمكنون من الكلام على الرغم من ظهورهم مستيقظين قد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما يقوله الآخرون لهم.

الوقت Time: حان الوقت لطلب سيارة إسعاف على الفور إذا رأيت أيًا من هذه العلامات.