5 علامات تحذير من السكتة الدماغية.. ما الذي تبحث عنه؟

كتبت إيناس البنا

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر أو تقييد تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، وقد تكون الإصابة بسكتة دماغية مرعبة، عندما يحرم المخ فجأة من الدم، فإنه يسبب الخوف والذعر.

يتسبب هذا على الفور في إتلاف تلك المنطقة ويسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه إذا تُرك دون علاج ؛ نتيجة لذلك ، فأنت في خطر مرتفع للغاية للإصابة بسكتة دماغية ثانية في غضون الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة. من المهم معرفة عوامل الخطر المحتملة للسكتة الدماغية حتى تعرف ما الذي تبحث عنه.

علامات التحذير من سكتة دماغية

إذا كنت تشك في أن أحد أفراد أسرتك ربما أصيب بسكتة دماغية ، فإليك بعض العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا لسكتة دماغية وفقا لموقع " healthsite".

دوار وإغماء

إذا أصيب أحد أفراد أسرتك فجأة بإحساس شديد بالدوار أو الإغماء، فقد يصاب بسكتة دماغية، هذا أمر شائع لأن الدماغ محروم من الأكسجين أثناء السكتة الدماغية ، وبالتالي يتفاعل الجسم عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ من أجل إبقائه على قيد الحياة. يمكن أن يسبب هذا الدوار، والذي يمكن أن يتحول بسرعة إلى نوبة إغماء كاملة.

إذا كان هذا يحدث لشخص معرض للإغماء، فمن المهم نقلهم إلى مركز طبي في أسرع وقت ممكن.

تداخل الكلام وفقدان السمع



إذا أصيب الشخص فجأة بضعف في الكلام، فقد يكون مصابًا بسكتة دماغية، يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في تلف أجزاء الدماغ المسؤولة عن الكلام، مما يعني أن الشخص العزيز عليك قد يجد أنه لا يمكنه تكوين الكلمات التي يريد أن يقولها، قد يكون لديهم فهم منخفض أو ضعيف للغة، مما قد يسبب الارتباك والبارانويا.

التأثير الشائع الآخر للسكتة الدماغية هو ضعف السمع، إذا كان أحد أفراد أسرتك يجد صعوبة في فهم الأشخاص، أو إذا كان يعاني من ضعف السمع ، فيجب عليك نقله إلى مركز طبي، لأن هذا قد يكون علامة على الإصابة بسكتة دماغية.

وخز وتنميل



إذا عانى أحد أفراد أسرتك من وخز مفاجئ أو تنميل في ذراعه أو ساقه أو وجهه ، فقد يصاب بسكتة دماغية. يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في تشنج الأوعية الدموية وتمزقها في مناطق معينة من الجسم ، مثل الذراع أو الساق. يتسبب هذا التشنج في انسداد تدفق الدم عبر هذه المناطق ، مما يؤدي إلى الشعور بالوخز والخدر والوخز الذي عانيت منه للتو.

إذا كان أحد أفراد أسرتك يعاني من بداية مفاجئة لهذا الأمر ، ويزداد حدته أو يؤثر على قدرته على المشي أو التنقل ، فهذه علامة واضحة جدًا على إصابته بسكتة دماغية.

تدلى الوجه وضعف العضلات



إذا أصيب أحد أفراد أسرتك فجأة بتدلي الوجه أو ضعف العضلات أو الشلل في ذراع أو ساق ، فهذه علامة على احتمال حدوث سكتة دماغية. إذا تسببت السكتة الدماغية في انسداد مسار الدم إلى جزء من الدماغ ، فسيؤدي ذلك إلى ضعف العضلات في تلك المنطقة.

يظهر هذا بشكل أكثر شيوعًا في الوجه ، ويسبب تدليًا ، وفي الذراع والساق ، مما يسبب الضعف أو الشلل، إذا كان وجه أحد أفراد أسرتك متدليًا ، فيجب عليك نقله إلى مركز طبي في أقرب وقت ممكن لأن هذه علامة واضحة جدًا على الإصابة بسكتة دماغية.

إذا لاحظت أيًا من العلامات المذكورة أعلاه في أحد أفراد أسرتك ، فعليك الاتصال فورًا بسيارة إسعاف.