الرحلات تتوافد على ميدان الشهداء ببورسعيد والتقاط الصور مع حمام السلام

واستقبلت ساحة الشهداء عدداً كبيراً من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام.

وأعرب المواطنون عن إمتنانهم للاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة ، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه في كل مكان على أرض المحافظة.

وتعتبر ساحة الشهداء بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة، ويتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً ، و يأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً.