اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 06:09 م
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الرحلات تتوافد على ميدان الشهداء ببورسعيد والتقاط الصور مع حمام السلام

الجمعة، 27 يناير 2023 05:13 م
الرحلات تتوافد على ميدان الشهداء ببورسعيد والتقاط الصور مع حمام السلام ميدان الشهداء ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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شهدت ساحة ميدان الشهداء "ميدان المسلة" بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافد عدد من أتوبيسات الرحلات، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبي الذي تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، والذي يجعل من ساحة الشهداء على غرار أوروبا، مع الأجواء الشتوية الرائعة بمحافظة بورسعيد. 

واستقبلت ساحة الشهداء عدداً كبيراً من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام. 
 
وأعرب المواطنون عن إمتنانهم للاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة ، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه في كل مكان على أرض المحافظة. 
 
وتعتبر ساحة الشهداء بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة، ويتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً ، و يأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً.
 
الأطفال والحمام
الأطفال والحمام

الأطفال يلتقطون الصور مع الحمام
الأطفال يلتقطون الصور مع الحمام

توافد المواطنون على الميدان
توافد المواطنون على الميدان

جانب من توافد المواطنين
جانب من توافد المواطنين

 


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