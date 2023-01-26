غسل ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" بحى شرق ضمن حملات النظافة والتجميل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم غسيل ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" بحى شرق ضمن حملات النظافة والتجميل طبقًا للخطة الموضوعة لخلق بيئة نظيفة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى الذى يليق بالمحافظة لافتًا إلى العمل وبذل مزيد من الجهود لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا للامكانات المتاحة مشيرًا إلى تكثيف حملات النظافة بشوارع وميادين المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وذلك برفع المخلفات والقمامة وكنس وغسيل للأرصفة والشوارع التى تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين وتؤثر على البيئة المحيطة.

وأوضح عبداللطيف فضالة رئيس حى شرق، أنه تم تنفيذ حملة نظافة شاملة برفع المخلفات من الأرصفة وجوانبها وأسفل السيارات واستخدام سيارات الكنس الآلى وبعدها غسيل الأرصفة وذلك لعدد من ميادين وشوارع بالحى من بينها (ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" وغيرها وذلك باستخدام نافورى مياه وسيارة كنس إلى وعمال النظافة بناءًا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بملف النظافة اهتماما خاصًا والعمل دائمًا على توفير بيئة نظيفة.