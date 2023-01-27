الاتحاد الأوروبى يؤكد ضرورة تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم

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أكد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ضرورة تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم، فيما دعا بعضهم إلى تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة".

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينر جارد -خلال اجتماع لوزراء وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم- إن هناك تزايدا في عدد الوافدين غير النظاميين، لافتة إلى أن رفض طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية، وذلك حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء الخميس.

وأضافت أنه من بين نحو 340 ألفًا و500 قرار "إعادة" صدرت عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21% منها فقط.

بدورها، أشارت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إلى أن هناك معدل إعادات منخفض جدا، مبينة أنه يمكن إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع.