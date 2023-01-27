وقال ألبانيز، في تصريحات صحفية، وفقا لراديو (مونت كارلو الدولية)، اليوم الجمعة، إننا "نحتاج أولا إلى تمرير قانون بشأن إجراء الاستفتاء، ثم يتم إعداد مشروع قانون لتعديل الدستور، ليكون تمريره من قبل مجلسي البرلمان، وبعدها يتم التصويت في فترة من 3-6 أشهر".

وأوضح رئيس الوزراء، أنهم لن يحصلوا على حق النقض في البرلمان ولن يكونوا قادرين على إدارة البرامج والمشاريع الحكومية، ولن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى التمويل، فقط الاعتراف والمشاورات.



