اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 09:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أستراليا: لا تغيير فى قواعد المسافرين القادمين من الصين

الخميس، 29 ديسمبر 2022 08:00 ص
أستراليا: لا تغيير فى قواعد المسافرين القادمين من الصين رئيس الوزراء الأسترالى أنتوني ألبانيز
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء الأسترالى أنتوني ألبانيز، الخميس، إن أستراليا لن تُجري أي تغيير على قواعدها بشأن السماح للمسافرين القادمين من الصين بدخول البلاد، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لطلب إجراء اختبارات إلزامية لفيروس كورونا.

وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية: "سنحصل على النصيحة المناسبة من خبراء الصحة".

وأضاف: "لا يوجد تغيير في نصائح السفر في الوقت الراهن، لكننا نواصل مراقبة الوضع، حيث نواصل مراقبة تأثير كورونا هنا في أستراليا وكذلك في جميع أنحاء العالم."


الصين

انتونى البانيز

استراليا

كورونا

كوفيد 19

فيروس كورونا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة