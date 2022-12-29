أستراليا: لا تغيير فى قواعد المسافرين القادمين من الصين

قال رئيس الوزراء الأسترالى أنتوني ألبانيز، الخميس، إن أستراليا لن تُجري أي تغيير على قواعدها بشأن السماح للمسافرين القادمين من الصين بدخول البلاد، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لطلب إجراء اختبارات إلزامية لفيروس كورونا.
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية: "سنحصل على النصيحة المناسبة من خبراء الصحة".
وأضاف: "لا يوجد تغيير في نصائح السفر في الوقت الراهن، لكننا نواصل مراقبة الوضع، حيث نواصل مراقبة تأثير كورونا هنا في أستراليا وكذلك في جميع أنحاء العالم."
أستراليا: لا تغيير فى قواعد المسافرين القادمين من الصينالخميس، 29 ديسمبر 2022 08:00 ص
رئيس الوزراء الأسترالى أنتوني ألبانيز
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قال رئيس الوزراء الأسترالى أنتوني ألبانيز، الخميس، إن أستراليا لن تُجري أي تغيير على قواعدها بشأن السماح للمسافرين القادمين من الصين بدخول البلاد، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لطلب إجراء اختبارات إلزامية لفيروس كورونا.
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