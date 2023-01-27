وأفادت سلطات أوديسا - حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنها بذلت كل ما في وسعها لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق الحيوية المتضررة من القصف الروسي، من بينها المستشفيات والبنى التحتية في المدينة الساحلية الأوكرانية، مؤكدا مواصلة العمل على إعادة التيار الكهربائي والمياه لكافة المناطق في أوديسا.



وتأتي الهجمات الروسية التي استهدفت بالصواريخ مرافق البنية التحتية للطاقة في المدينة الساحلية في الوقت الذي بدأت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا زيارتها إلى أوديسا الواقعة جنوب أوكرانيا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهرباء والمياه عن العديد من المناطق الحيوية فيها، وذلك وفقا لما صرح به نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.



وجاءت زيارة الوزيرة الفرنسية بعد يوم من تعهد حلفاء كييف الرئيسيين، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا من الدبابات القتالية الثقيلة للدفاع عن نفسها أمام القوات الروسية، التي قد تقوم بهجوم واسع مع بداية فصل الربيع، حسب التقديرات العسكرية الاستخباراتية، كما تهدف زيارة كولونا إلى أن تبعث برسالة إلى موسكو وسط مخاوف غربية من أن روسيا، بعد ما يقرب من عام على بدء غزو أوكرانيا، ربما لا تزال تخطط لشن هجوم على المدينة لحرمان أوكرانيا من منفذها البحري الرئيسي لتصدير الحبوب.