أخبار مصر.. الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع الحرارة مؤقت لا تخففوا الملابس

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 611 مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 111 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع الحرارة مؤقت لا تخففوا الملابس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة والذى تشهده البلاد هذه الأيام وعدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

رويترز: نمو الاقتصاد المصري أسرع من التوقعات والدولار سينخفض في يونيو أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة. "اليوم السابع" تتلقى العزاء فى علام عبدالغفار بالحامدية الشاذلية اليوم يتلقى "اليوم السابع" العزاء في الكاتب الصحفى علام عبدالغفار ، رئيس قسم المحافظات بمؤسسة اليوم السابع ونائب رئيس التحرير، اليوم الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب. بدء إجازة نصف العام الدراسى 2023 غدا لطلاب المدارس لمدة أسبوعين تبدأ غدا السبت إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس، حيث يستمر الطلاب فى الإجازة لمدة أسبوعين، بعدها يعود الطلاب إلى مدارسهم بالفصل الدراسى الثانى 11 و12 نوفمبر المقبل.

غدا.. استقبال المواطنين بالشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية لتسجيل الشقق

تبدأ مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من غد السبت، في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة تصل لـ26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. غدا.. آخر موعد للتقدم والترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية بالأعلى للجامعات يغلق المجلس الأعلى للجامعات غدا السبت، باب الترشح لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، والتى انطلقت أعمالها يوم السبت الماضى، وذلك بعد صدور قرار المجلس بمد باب الترشح حتى غدا، وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس الموافق 26-1-2023 إجازة رسمية، وهو ما يصادف آخر يوم مقرر للترشح لرئاسة جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح) . ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 27 يناير حتى الأربعاء المقبل 1 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على حنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد .

الجمهور يتحدى حالة الطقس ويتوافد بكثافة على معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

شهدت أبواب مركز مصر للمعارض الدولية، اليوم، إقبالا جماهيريا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، فيما بدا وكأنه تحدى من الجمهور لحالة الطقس التى تسودها الرياح والأتربة.

الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية