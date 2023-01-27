أخبار مصر.. الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع الحرارة مؤقت لا تخففوا الملابس

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 611 مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 111 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع الحرارة مؤقت لا تخففوا الملابس
رويترز: نمو الاقتصاد المصري أسرع من التوقعات والدولار سينخفض في يونيو
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة.
"اليوم السابع" تتلقى العزاء فى علام عبدالغفار بالحامدية الشاذلية اليوم
بدء إجازة نصف العام الدراسى 2023 غدا لطلاب المدارس لمدة أسبوعين
غدا.. استقبال المواطنين بالشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية لتسجيل الشقق
الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة تصل لـ26 درجة
غدا.. آخر موعد للتقدم والترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية بالأعلى للجامعات
ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
الجمهور يتحدى حالة الطقس ويتوافد بكثافة على معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شهدت أبواب مركز مصر للمعارض الدولية، اليوم، إقبالا جماهيريا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، فيما بدا وكأنه تحدى من الجمهور لحالة الطقس التى تسودها الرياح والأتربة.
الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية
يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الجمعة، باستاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة من المران أمس من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.
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