6 أطعمة تحارب الالتهاب ..البطاطا الحلوة تتصدر القائمة

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من أن بعض الالتهابات التي تحدث بالجسم أمر طبيعي، إلا أن الالتهاب المستمر يزيد من فرصتك في الإصابة بأمراض مثل السرطان والخرف والسكري وحالات أخرى، ولكن هناك بعض الأطعمة لها القدرة على مكافحة الالتهاب ، فهناك فوائد صحية طويلة الأمد لنظام غذائي مضاد للالتهابات ، إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون عنصرًا أساسيًا لك هذا الشتاء ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أضف هذه الأطعمة لمحاربة التهاب الشتاء:



1. الرمان



الرمان غنى بالخصائص القوية المضادة للالتهابات، بفضل مواد مثل ellagitannin و anthocyanins و flavonols ، التي تعمل كمضادات للأكسدة ، يتم تقليل الالتهابات الناتجة عن أضرار الجذور الحرة ، ويتم منع المزيد من الضرر ، يُعتقد أن الشاي الأخضر له قدرة أقل على مضادات الأكسدة من الرمان.

2. الكركم



غالبًا ما يشار إلى هذه التوابل باسم "الذهب الأصفر "وهي مادة مضافة للغذاء لها فوائد صحية ممتازة، يحتوي على الكركمين ، وهو مركب قوي للغاية مضاد للالتهابات، يمكن علاج التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل فعال باستخدام الكركم ، مما يقلل أيضًا من الالتهاب.

3. البنجر



البوتاسيوم ، وحمض الفوليك ، وفيتامين سي كلها مغذيات تلعب أدوارًا مختلفة في سيطرة الجهاز المناعي على الالتهاب ، والبنجر مصدر ممتاز لجميع العناصر الثلاثة، يحتوي البنجر أيضًا على النترات والبيتين ، مما يجعلها تبرز كأطعمة خارقة مضادة للالتهابات، تشير الأبحاث الأولية إلى أن مادة البيتين الأقل شهرة والتي تشبه مضادات الأكسدة يمكن أن تقلل من مؤشرات الدم الالتهابية ، يبدو أن النترات الموجودة في الطبيعة لها تأثير مضاد للالتهابات يقلل من ضغط الدم.

4. البروكلي



البروكلي هو في الأساس من الخضروات الشتوية ، ربما تعلم بالفعل أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الأطعمة الالتهابية يجب أن يشتمل على حصص متعددة من الخضار كل يوم، تحتوي الخضراوات الصليبية على مركبات كبريتية نشطة بيولوجيًا تسمى الجلوكوزينات التي تقلل الالتهاب وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

5. السلمون



السلمون هو خيار غير نباتي وفير للغاية في أحماض أوميجا 3 الدهنية، حمض ألفا لينولينيك ، وهو أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية ، يجعله وجبة رائعة مضادة للالتهابات. أوميجا 3 تقلل الالتهاب والحاجة إلى الأدوية المضادة للالتهابات ، فهناك مجموعة متنوعة من الأطعمة الأخرى الغنية بالأوميجا 3 التي يمكنك اختيارها، بعض هذه الأطعمة هي المكسرات والأفوكادو والبذور وبعض زيوت الطهي .

6.البطاطا الحلوة



عندما يتعلق الأمر بالخضروات النشوية التي تقلل الالتهاب ، فإن البطاطا الحلوة تتصدر القائمة، هذا بسبب تركيزهم البارز من الكاروتين بالإضافة إلى حقيقة أنهم مصدر غني بفيتامين C وكربوهيدرات منخفضة نسبة السكر في الدم، يرجع اللون البرتقالي الزاهي للبطاطس إلى الكاروتينات (مثل بيتا كاروتين) ، والتي تحمي الخلايا أيضًا من ضرر الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الالتهاب أو تفاقم الالتهاب الموجود بالفعل بالإضافة إلى ذلك ، يتم تحويل غالبية الكاروتينات إلى الشكل النشط لفيتامين أ ، وهو أمر ضروري للسيطرة على الالتهاب وتنظيم جهاز المناعة.