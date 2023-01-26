10 معلومات عن فعالية كلية فنون جميلة "فى حب الإسكندرية"

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية فعالية بعنوان "فى حب الإسكندرية"، والتى تهدف لإبراز جمال مدينة الإسكندرية، وتقديمها فى أبهى الصور، وذلك من خلال توظيف هوايات الطلاب وطاقاتهم فيما يخدم هذا الهدف وينشر "اليوم السابع" أهداف المبادرة.

1- التعريف بتاريخ وآثار وشوارع وجماليات الإسكندرية العريقة

2- وتستهدف طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية ومجتمع مدينة الإسكندرية

3- الارتقاء بالوعى بالتراث السكندرى

4- غرس روح الانتماء والفخر بمدينة الإسكندرية

5- والتعبير من خلال هوايات ومهارات الطلاب بطرق متنوعة وبصورةٍ مشرفة.

6- الاشتراك فى المبادرة من خلال ملء استمارة المشاركة فى أنشطة المسابقات والندوات الخاصة بالفعالية

7- تقام الفعالية بدءا من الخميس 9 مارس 2023

8- تتضمن الفعالية معرض التصوير الفوتوغرافي (شوارع ومباني وآثار وتاريخ ومعالم الإسكندرية)

9- تتضمن معرض الرسم (شوارع ومباني وآثار وتاريخ ومعالم الإسكندرية)