مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الخميس حادثى سير بمركز إيتاى البارود أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بمركز ايتاى البارود بالبحيرة.

وكشفت التحريات الأمنية وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية " موتوسيكل" امام قرية قليشان التابعة لمركز ايتاى البارود بالقرب من الطريق الزراعى مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم. وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاى العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب شاب بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وملاكى بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة" أحمد.ر.ع" 26 سنة - مقيم مركز كوم حماده باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلى وإشتباه كسر بالكتف وكدمات وسحجات بالجسم وذلك وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونصف نقل بطريق التوفيقية - إيتاى البارود بالبحيرة. وتم نقل المصاب إلى مستشفى إيتاى البارود وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمه.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.