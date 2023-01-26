إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا - صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل بمدخل قرية المراشدة على الطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بسيارتي إسعاف وتبين إصابة ساميه جمال محمد، 35 عاما، ومؤمن منصور حسين، 45 عاما، في حادث التصادم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.