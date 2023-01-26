مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر ينظم دورة TOT للمدربين

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بجامعة الأقصر، جلسته رقم (20)، برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود النوبى، مدير المركز، وعمداء الكليات، وجمال السيد، أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهدت الجلسة، استعراض خطة المركز فى إقامة دورة "TOT" لإعداد المدربين، خلال الفترة من 29 يناير الجارى، وذلك حتى 2 من فبراير المقبل، وناقش المجلس آليات إنشاء قاعدة بيانات داخلية؛ لجمع بيانات الدورات، والمدربين، والمتدربين، طوال فترة عمل المركز، كما شهدت الجلسة، عرض الحساب الختامى للنصف الأول من العام المالى 2022-2023.

فيما عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 47 برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور عدد من الأعضاء، لمناقشة الخريطة الزمنية للعام الجامعى الحالى، عقب الإنتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023، ووافق المجلس، على توقيع مذكرة تفاهم بين: كلية الآثار جامعة الأقصر، والمجلس العربى للاتحاد العام للأثريين العرب "منبثق من اتحاد الجامعات العربية"، كما وافق المجلس على فتح باب الدراسة بدبلوم الدراسات العليا فى إدارة التراث "برنامج مميز بمصروفات" للعام الجامعى 2023/2024م، وشهدت الجلسة، الموافقة على انطلاق فعاليات مؤتمر منهجية صُناع التغيير لرواد الإبداع الأفريقى، والذى سينعقد بكلية الفنون الجميلة، بالتعاون مع المؤسسة المصرية الأفريقية، تحت شعار "تراثنا هويتنا" خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه فى إطار خطة الجامعة، للارتقاء بمستوى العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب، حيث جرى تعيين عدد من المدرسين بكلية الطب، بناءً على أعمال لجنة الاستماع، والتى تم تشكيلها على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية الطب، ومنهم: تعيين الدكتور إبراهيم أحمد موسى عبد الله، فى وظيفة مدرس بقسم التخدير، والعناية المركزية الجراحية، وعلاج الألم، وتعيين الدكتور أبو النجا عبد الراضى عبد الرحيم حامد، فى وظيفة مدرس بقسم الأمراض الباطنة، والدكتور أحمد سيد أحمد محمد طه، فى وظيفة مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد.