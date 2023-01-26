ما هي طرق الوقاية من مرض المكورات السحائية؟

كتبت فاطمة خليل

مرض المكورات السحائية هو مرض خطير للغاية تسببه البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى تلف الدماغ والعجز والوفاة، عادة ما يسبب نوعين من العدوى: تورم في غطاء الدماغ و الحبل الشوكي (التهاب السحايا) والتهابات الدم (تسمم الدم)، بحسب موقع " Washington state of health".

ما هي أعراض مرض المكورات السحائية؟

التهاب السحايا هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض المكورات السحائية (50% من الحالات). تشمل أعراض التهاب السحايا ظهور مفاجئ للحمى والصداع وتيبس الرقبة والغثيان والقيء والحساسية للضوء والارتباك.

يعد تسمم الدم بالمكورات السحائية (عدوى مجرى الدم) ثاني أكثر أنواع عدوى المكورات السحائية شيوعًا (40%من الحالات). تشمل أعراض تسمم الدم الحمى والتعب والقيء والأوجاع أو الألم الشديد وسرعة التنفس والإسهال والقشعريرة ، وفي المراحل المتأخرة ظهور طفح جلدي بنفسجي غامق على الساقين والذراعين.

إذا كان الشخص يعاني من أعراض مرض المكورات السحائية، فإنها تظهر عادة في أي مكان من 3 إلى 4 أيام بعد التعرض.

بعض الناس يحملون بكتيريا المكورات السحائية ، لكن لا تظهر عليهم أعراض المرض.

يمكن أن ينشر الناقلون المرض إلى أشخاص آخرين من خلال الاتصال المباشر باللعاب.

هل مرض المكورات السحائية معدي؟

مرض المكورات السحائية معدي يتطلب اتصال وثيق أو طويل للانتشار ينتقل إلى أشخاص آخرين عن طريق الرذاذ التنفسي أو اللعاب أو البصق أو الاتصال المباشر، مثل السعال أو التقبيل أو مشاركة أي شيء عن طريق الفم مع شخص مصاب ، مثل مرطب الشفاه أو فرش الأسنان.

على الرغم من ندرته ، يمكن أن يصاب الناس بمرض المكورات السحائية أكثر من مرة.

لا توفر العدوى السابقة حماية مدى الحياة من العدوى المستقبلية.

ما الذي يجعل مرض المكورات السحائية مرضًا خطيرًا؟

حتى مع العلاج بالمضادات الحيوية ، يموت 10 إلى 15 من كل 100 شخص مصاب بمرض المكورات السحائية. حوالي 11 إلى 19 من كل 100 ناجٍ يعانون من إعاقات طويلة الأمد، مثل فقدان أحد الأطراف أو الصمم أو مشاكل الجهاز العصبي أو تلف الدماغ.

من هو المعرض لخطر الإصابة بمرض المكورات السحائية؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بمرض المكورات السحائية، ولكن معدلات المرض تكون أعلى عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة ، تليها الذروة الثانية في مرحلة المراهقة. بين المراهقين والشباب ، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عامًا لديهم أعلى معدلات الإصابة بمرض المكورات السحائية.

يعاني البالغون الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض أيضًا.

ما هي أفضل طريقة للوقاية من مرض المكورات السحائية؟

أفضل طريقة لحماية نفسك من مرض المكورات السحائية هي الحصول على التطعيم قبل أن تتعرض له. يمكن أن يقي نوعان من اللقاحات من عدة أنواع من أمراض المكورات السحائية: لقاح المكورات السحائية المتقارن (يحمي من المجموعات المصلية A و C و W و Y) ولقاح المكورات السحائية B (يحمي من المجموعة المصلية B).

لقاح المكورات السحائية المتقارن هو توصية روتينية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا ، مع جرعة معززة للمراهقين في سن 16 عامًا.