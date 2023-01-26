ما أعراض وعلامات قصور الغدة الدرقية عند الرجال؟

إيناس البنا

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية . هرمونات الغدة الدرقية هي المسئولة عن التحكم في التمثيل الغذائي ومستوى الطاقة والوظائف الأخرى في الجسم، على الرغم من أن قصور الغدة الدرقية أكثر شيوعًا عند النساء، إلا أنه يمكن أن يصيب الرجال أيضًا، تتشكل الغدة الدرقية على شكل ربطة عنق وتقع في مقدمة عنقك، حيث ستكون ربطة العنق تقريبًا.

يتمثل الدور الأساسي للغدة الدرقية في إنتاج هرمون الغدة الدرقية وإطلاقه في مجرى الدم ، حيث يمكن نقله إلى أعضاء أخرى. ضع في اعتبارك أن الغدة الدرقية هي مصدر الطاقة لجسمك. يبدأ كل شيء في التباطؤ عندما يصلح غير نشيطا.

ما هى أعراض نقص نشاط الغدة الدرقية عند الرجال؟

وفقا لموقع " onlymyhealth" عادةً ما يُظهر قصور الغدة الدرقية تدهورًا في الصحة البدنية والعقلية ، ولكن في معظم الأحيان ، يكون بدون أعراض.

يمكن أن تكون أعراض وعلامات قصور الغدة الدرقية لدى المرضى خفية وليست حساسة أو محددة للغاية، بعض الأعراض شائعة عند الرجال والنساء.

ما هى علامات وأعراض نقص نشاط الغدة الدرقية عند الرجال؟

ولكن توجد أعراض وعلامات معينة في الغالب عند الرجال، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

عدم تحمل البرد

انتفاخ الوجه والجسم

قلة التعرق وخشونة وجفاف الجلد

تساقط الشعر

كآبة

امتلاء منطقة الرقبة

بحة أو تغير في الصوت

قد يشعر الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية بانقطاع النفس الانسدادي النومي وارتفاع ضغط الدم نتيجة زيادة الوزن. يمكن أن يحدث أيضًا وخز وتنميل في راحة اليد مما يشير إلى متلازمة النفق الرسغي.

هل هناك أعراض أخرى؟

بعض الأعراض الأخرى المعتادة للرجال الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية هي العقم والفشل الإنجابي. تشمل الأعراض العصبية لقصور الغدة الدرقية زيادة النسيان.

يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية لدى الرجال أيضًا تقلبات في ضغط الدم في شكل ارتفاع ضغط الدم الانبساطي وتغيرات في ملامح الدهون مثل زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية.

تشمل الأعراض الشديدة الأخرى الانصباب التأموري (السائل المحيط بالقلب) ، وانخفاض معدل ضربات القلب ، وتورم كلا القدمين ، وعدم الاتساق أثناء المشي ، وتساقط الشعر.

غيبوبة الوذمة المخاطية هي نتيجة خطيرة لقصور الغدة الدرقية يمكن أن تكون قاتلة لدى بعض الأشخاص. يجب علاج قصور الغدة الدرقية السريري بمجرد تشخيصه.