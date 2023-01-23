انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية يؤدى إلى الوذمة المخاطية

تؤدي الغدة الدرقية دورًا بالغ الأهمية في جسم الإنسان، كما أن هرمونات الغدة الدرقية هي المسؤولة عن توازن الجسم ، ووظائف الجسم الأساسية ، بما في ذلك معدل الأيض ، والقلب ووظيفة الجهاز الهضمي ، والتحكم في العضلات على هذا النحو ، يمكن أن تؤثر اضطرابات إنتاج الهرمونات على جميع أجهزة الجسم، و يمكن للغدة الدرقية أيضًا أن تضغط أو تغزو الهياكل القريبة عندما تتضخم أو تنمو داخلها.

وحسب ما ذكره موقع ohniww عندما تكون مستويات هرمون الغدة الدرقية منخفضة للغاية وغير مصححة ، قد تتطور سماكة الطيات الصوتية في الطبقة المهتزة، وتسمى هذه الوذمة المخاطية ويمكن أن تحدث في مناطق أخرى من الجسم أيضًا.

الوذمة المخاطية عبارة عن سماكة هلامية للطيات الصوتية ، مما يؤدي إلى "صوت مدخن " قاسي، يحدث هذا بدرجات متفاوتة ، وعندما يكون شديدًا ، فقد يتطلب جراحة، ويتم إجراء القليل جدًا من الأبحاث حول قصور الغدة الدرقية وكيفية تأثيره على الصوت ، ومدى تكرار حدوث الوذمة المخاطية / وذمة رينكه ، أو أفضل خيارات العلاج. لهذا السبب ، فإن تصحيح قصور الغدة الدرقية مهم للغاية.

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية، و إنها حالة من أمراض المناعة الذاتية ، حيث يغزو الجسم الغدة الدرقية، ويؤدي هذا في النهاية إلى قصور الغدة الدرقية من خلال تدمير الغدة.

بعد الولادة: ما يصل إلى 10٪ من النساء قد يصبن بقصور الغدة الدرقية مؤقتًا بعد الولادة.

فرط نشاط الغدة الدرقية: عندما ترتفع مستويات هرمون الغدة الدرقية ، يكون المريض مصابًا بفرط نشاط الغدة الدرقية، قد تشمل أعراض الصوت ارتعاشًا في الصوت ، بسبب حالة فرط التمثيل الغذائي التي يعاني منها المريض ويختفي هذا بعلاج السبب الأساسي هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية ، بما في ذلك:

-مرض جريفز: تؤدي حالة المناعة الذاتية هذه إلى ارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية والتهاب بالغدة الدرقية، تشمل الأعراض الأخرى التهاب وانتفاخ العينين مما يؤدي إلى جحوظ العينين.

-عقيدة الغدة الدرقية: غالبًا ما تنتج الغدة الدرقية نموًا يسمى العقيدات، إذا كانت العقيدة تفرز هرمون الغدة الدرقية بشكل زائد ، فقد يؤدي ذلك إلى فرط نشاط الغدة الدرقية.

تقع الأعصاب الحنجرية الراجعة خلف الغدة الدرقية، و هم مسؤولون عن تحريك معظم العضلات الصوتية يمكن أن تؤدي الإصابة إلى أعراض صوتية كبيرة، و يوجد زوج آخر من الأعصاب ، وهو الأعصاب الحنجرية العلوية في الجانب العلوي من الغدة الدرقية ويمكن أن يصاب أيضًا بمشاكل الغدة الدرقية، وهذه الأعصاب المقترنة ضرورية لرفع طبقة الصوت ، لأنها تزود عضلة الغدة الدرقية. يمكن أن تسبب عقيدات الغدة الدرقية ضغطًا واختلالًا وظيفيًا في أي من هذه الأعصاب الأربعة، و يمكن للسرطان أن يغزو الأعصاب أو العضلات أو حتى الحنجرة نفسها.

إذا تم إجراء الجراحة لأي حالة من أمراض الغدة الدرقية ، فإن هذه الأعصاب معرضة للخطر، يجب على المطربين توخي الحذر بشكل استثنائي لإجراء جراحة الغدة الدرقية من قبل فريق مجهز جيدًا لإدارة احتمالية مشاكل الصوت الناتجة عن جراحة الغدة الدرقية ومع ذلك ، لا ينبغي للمطربين تجنب الجراحة ، حتى بالنسبة للمشاكل الحميدة ، خوفًا من الإصابة الجراحية عادة ما تنمو عقيدات الغدة الدرقية بمرور الوقت ، وقد تتطلب إزالتها في النهاية ومع ذلك ، فإن التأخير في العلاج يؤدي إلى جراحة أكثر تعقيدًا ، مع ارتفاع معدل حدوث مضاعفات الصوت، من خلال العمل مع أخصائي الحنجرة وجراح الرأس والرقبة وأخصائي الغدد الصماء كفريق واحد ، يمكن اعتبار مخاطر وفوائد كل خيار لإتخاذ القرار الأنسب.