ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، في مدينة الرياض.

وتمكنت حملة تموينية من ضبط الأعلاف الحيوانية معبأة داخل شكائر دون مستندات، مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيقات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.