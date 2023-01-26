صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الخميس.. وهبوط بورصتى قطر وأبو ظبى

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10821.65 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.03% رابحًا 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى 1927.63 نقطة، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.46% خاسرًا 51.76 نقطة ليغلق عند مستوى 11110.16 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.853% خاسرًا 187.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9927.82 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10821.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 19252.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.9 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال.

وصعدت ببورصة السعودية قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.67%.

وقفز 116 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 9.87%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 5.85%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 5.80%، وتراجع 83 سهمًا على رأسها سهم "المراعي" بنسبة 3.11%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 2.24%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 2.06%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 654.5 مليون سعودي.

بورصة البحرين

صعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.03% رابحًا 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى 1927.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني.

قفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 36.75% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.66%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 18.43% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 8%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 13.99% مدفوعًا بصعود سهمي شركة الفنادق الوطنية، ومجموعة فنادق الخليج بنسبة 3.45%، 0.27%، على التوالي، وصعد سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 1.3%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 58.74% بضغوط هبوط سهمي شركة عقارات السيف، وصندوق عهدة بنك الإسكان العقاري بنسبة 2.44%، 1.49%، على التوالي، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 6.39% بضغوط هبوط أسهم بنك السلام، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 1%، 0.78%، 0.37%، على التوالي.

بورصة دبي

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.02% رابحًا 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3357.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 76.2 مليون سهم محققة ما قيمته 170.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4430 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وصعد قطاعا الاتصالات، والخدمات المالية ببورصة دبي بنسبة 1.15%، 0.44%، على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.48%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، وأخيرًا المرافق العامة بنسبة 0.19%.

وزاد 13 سهمًا على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 12%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها مصرف السلام البحرين بنسبة 1.95%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.74%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.7 مليون ورقة بقيمة 48.5 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% خاسرًا 27.23 نقطة ليغلق عند مستوى 7311.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% خاسرًا 38.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8113.10 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحًا 3.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5678.08 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحًا 12.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5749.13 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.6 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7811 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاعي الاتصالات، والصناعة بنسبة 0.35%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والعقار بنسبة 0.16%، 0.11%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.32%.

بورصة أبو ظبي

بينما هبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.853% خاسرًا 187.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9927.82 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.522 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 166.2 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 13383 صفقة.

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.18%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.04%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.03%، ثم قطاعي الطاقة، والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، 0.85%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.03%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 14.96%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.08%، ثم سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 3.5%، وتراجع 45 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.81%، ثم سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 7.99%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 7.89%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 359.3 مليون درهم.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.46% خاسرًا 51.76 نقطة ليغلق عند مستوى 11110.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 127 مليون سهم بقيمة 482.1 مليون ريال عبر تنفيذ 13207 صفقة، وتراجع 33 سهمًا، وارتفعت 16 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.57%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.1%، ثم قطاعي التأمين، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، 0.21%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.13%.