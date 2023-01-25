هبوط أسواق المال الخليجية خلال جلسة الأربعاء باستثناء صعود الأسهم السعودية

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10809.15 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10809.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 19268.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.2 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وصعدت ب بورصة السعودية قطاع السلع النقل بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.23%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.55%.

وقفز 117 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 9.91%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 8.96%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 5.83%، وتراجع 83 سهمًا على رأسها سهم "الحفر العربية" بنسبة 2.19%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.96%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 1.58%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 473.6 مليون سعودي.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسرًا 36 نقطة ليغلق عند مستوى 7338.66 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% خاسرًا 40.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8152.06 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% خاسرًا 27.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5675.03 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% خاسرًا 12.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5737.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 148.8 مليون سهم بقيمة 42.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8938 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.81%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، يليه قطاع العقار بنسبة 1%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.77%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.61%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والمنافع، والمواد الأساسية بنسبة 1.23%، 0.55%، 0.33%، على التوالي.

بورصة البحرين

هبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1927.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 242.2 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 4.78% بضغوط هبوط أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة، ومجموعة جي أف إتش المالية، وبيت التمويل الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك البحرين والكويت، بنسبة 2.22%، 1.17%، 1.1%، 1.09%، 0.19%، على التوالي.

كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 3.8% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 13.82% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 6.38%، وصعد سهم مجموعة البركة بنسبة 3.08%.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% خاسرًا 7.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3356.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 83.7 مليون سهم محققة ما قيمته 142.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4678 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.13%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية، والخدمات بنسبة 0.44%، 0.32%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الصناعة، والعقارات بنسبة 0.46%، 0.10%، على التوالي.

وزاد 16 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 6.10%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.86%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.61%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 29 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

ونزل مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.438% خاسرًا 44.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10115.23 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.552 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 116.7 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 10190 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.81%، يليه قطاعي التقديري للمستهلك، والاتصالات بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.1%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 14.93%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 14.88%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 12.9%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 7.63%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.29%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 390.9 مليون درهم.