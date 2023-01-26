حياة كريمة فى بنى سويف.. مجمع خدمى وزراعى ووحدة صحية بقرية الحمام

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وقال على يوسف، رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، إن قرية الحمام تشهد تنفيذ مشروع المجمع الزراعى بالقرية ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية الحمام وتوابعها.

وأضاف على يوسف أن القرية تشهد تنفيذ مشروع مركز طب الأسرة بقرية الحمام "إنشاء جديد"، لدعم الخدمات الصحية للمواطنين، ومشروع وحدة الإسعاف بالحمام، والتى سيتم من خلالها دعم الخدمة العاجلة فى مجال الإغاثة، وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ بالمنطقة، ضمن عدد من المشروعات يتم تنفيذها فى قطاع الصحة، والتى يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان.