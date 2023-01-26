"حياة كريمة" تحول سِلوا بحرى فى أسوان إلى قرية نموذجية.. صور

يقدم "اليوم السابع" ألبوم صور من داخل قرية سِلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، واحدة من القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، ويعيش فيها نسبة كبيرة من السكان، وكان احتياجهم للخدمات ضرورة ملحة، وجاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة لتنفيذ حزمة من المشروعات على أرض القرية وتحويلها إلى قرية نموذجية بها العديد من المزايا والخدمات.
أكد حمدى محمد محمود، رئيس مجلس قروى سلوا بحرى، أن المبادرة الرئاسية تواصل تنفيذ المشروعات داخل قرية سلوا بحرى بإجمالى 26 مشروعاً موزعين على 6 قرى تابعة لمجلس قروى سلوا بحرى، ليتحقق بذلك خدمة سكان هذه القرى والبالغ عددهم نحو 35 ألف نسمة تقريباً.
وأشار محمد أحمد عبد الحليم، سكرتير الوحدة المحلية لقرية سلوا بحرى، إلى أن حياة كريمة وفرت للأهالى مشروع العمارات السكنية "سكن كريم" الواقع بقرية الحجندية التابع لمجلس قروى سلوا بحرى، ويضم نحو 136 وحدة سكنية بإجمالى 17 عمارة سكنية، وكل عمارة تحتوى على 8 وحدات، وتصل مساحة الوحدة السكنية 70 مترا مربعا، وتتكون من 3 غرف بالإضافة إلى مطبخ وحمام وصالة.
ووجه أهالى قرية سلوا بحرى، الشكر للرئيس السيسى على مشروعات المبادرة الرئاسية التى تتم على أرض القرية، مضيفاً أن مشروعات المبادرة الرئاسية شملت إنشاء مجمع خدمات للمواطنين لتوفير خدمات السجل المدنى والتموين والمحليات وغير ذلك، بجانب إنشاء مجمع الخدمات الزراعية الذى يوفر خدمات الزراعة المختلفة ويضم جمعية زراعية ومجمع ألبان ووحدة بيطرية، بجانب مشروعات البنية التحتية من المياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعى والطرق والكبارى، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب التعليمى والصحى والرياضى وغير ذلك.
إدارة المدرسة
الاهتمام بالمدارس
التلاميذ فى الفصول
الحماية من الحريق
الفصول
المجمع الجديد والسكان
المدرسة الجديدة
المواطنون
الوحدة البيطرية
تلاميذ المدارس
تلميذة بالمدرسة
سكن كريم
صحفى اليوم السابع
مبان خدمية
مجمع الخدمات الزراعية
مركز الخدمات
مزارعو القرية
مسئولو الوحدة المحلية ومشروعات التنفيذ
مظلات بالمدارس
منتجات الألبان
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