"حياة كريمة" تحول سِلوا بحرى فى أسوان إلى قرية نموذجية.. صور

أكد حمدى محمد محمود، رئيس مجلس قروى سلوا بحرى، أن المبادرة الرئاسية تواصل تنفيذ المشروعات داخل قرية سلوا بحرى بإجمالى 26 مشروعاً موزعين على 6 قرى تابعة لمجلس قروى سلوا بحرى، ليتحقق بذلك خدمة سكان هذه القرى والبالغ عددهم نحو 35 ألف نسمة تقريباً.

وأشار محمد أحمد عبد الحليم، سكرتير الوحدة المحلية لقرية سلوا بحرى، إلى أن حياة كريمة وفرت للأهالى مشروع العمارات السكنية "سكن كريم" الواقع بقرية الحجندية التابع لمجلس قروى سلوا بحرى، ويضم نحو 136 وحدة سكنية بإجمالى 17 عمارة سكنية، وكل عمارة تحتوى على 8 وحدات، وتصل مساحة الوحدة السكنية 70 مترا مربعا، وتتكون من 3 غرف بالإضافة إلى مطبخ وحمام وصالة.

ووجه أهالى قرية سلوا بحرى، الشكر للرئيس السيسى على مشروعات المبادرة الرئاسية التى تتم على أرض القرية، مضيفاً أن مشروعات المبادرة الرئاسية شملت إنشاء مجمع خدمات للمواطنين لتوفير خدمات السجل المدنى والتموين والمحليات وغير ذلك، بجانب إنشاء مجمع الخدمات الزراعية الذى يوفر خدمات الزراعة المختلفة ويضم جمعية زراعية ومجمع ألبان ووحدة بيطرية، بجانب مشروعات البنية التحتية من المياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعى والطرق والكبارى، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب التعليمى والصحى والرياضى وغير ذلك.