ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول برنامج "حياة كريمة" فى تغيير حياة المواطن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "برنامج الدولة فى تغير حياة المواطن المصرى حياة كريمة"، وأوضح سيد صدقى مسئول المكتبة، تعريف برنامج حياة كريمة ودور الدولة الفعال فى برنامج حياة كريمة للمواطن المصري.

وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى قصيدة بعنوان"احتاجنى حينما نفترق"، وأمسية شعرية للشاعر يحيى سمير قصيدة بعنوان"برواز خشب"، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير القى قصيدة"غية حمام"، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوى ألقى قصيدة بعنوان"سقوط"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم "الاحتفال بأعياد الشرطة" نفذتها شيرين محمد خير أخصائى فنون تشكيلية بالقصر.

كما نظم قصر ثقافة حوض الرمال احتفالية بمناسبة العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، تضمنت محاضرة بعنوان "رأس السنة الميلادية الجديدة"، حيث تحدث الشيخ مدحت محمود، عن الارتباط بين الدين الاسلامى والدين المسيحى والالتفاف حول الوطن وفى الختام تهنئة الأخوة الأقباط، وتحدث طه محمود عن الوحدة الوطنية وتكاتف المصريين فى حب الوطن والانتماء والمحبة والسلام، بجانب ذلك أعد عرض فقرة التنورة وفقرة الساحر وتقديم ألعاب فنية وعرض فقرات فنية من الطلاب المشاركين فى الاحتفال من إلقاء شعر عن حب الوطن والوحدة الوطنية والمحبة والسلام.

فيما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "العلاقة بين العادات والتقاليد الشعبية" تحدث المخرج محمود النجار عن العادات والتقاليد هم نوعين الدور الأول المفرحة والمحزنة كانت لها علاقة بالفرح تكون عبارة عن الأغانى الشعبية التى تقوم تخص الفرح وما يتبعه، بجانب عرض نادى سينما الطفل بالقصر فيلم الرسوم المتحركة "the bad guy's "، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر"رسم النحلة" نفذتها شيرين محمد خير أخصائى فنون تشكيلية بالقصر، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة صلصال نفذتها شيماء عبد الواجد.