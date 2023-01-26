جهاز شئون البيئة بقنا يطلق تحذيرات من حرق قش قصب السكر بقوص.. صور

كتبت منال العيسوي

أطلق جهاز شئون البيئة فرع قنا والإدارة الزراعة بمدينة قوص تحذيرات من حرق قش قصب السكر خلال ندوة بمركز الإرشاد الزراعي بقرية المقربية بمشاركة القرى التابعة له وحضور كبار المزارعين لقصب السكر ونواب البرلمان والوحدات الزراعية ومسؤولين الإرشاد الزراعى وممثلين الأحزاب بالمحافظة، وبعض مؤسسات المجتمع المدنى بقرى مجلس قروى الحراجية.

وتناولت الندوة التى تم إطلاقها تحت شعار "لا لحرق سفير القصب"، شرح محصول القصب وأهميته الاستراتيجيه لمصر وضرورة الاستفادة من سفير قصب "قش القصب" وإعادة تدويره بدلا من حرقه، لما فى ذلك من أضرار وخسائر تصيب التربة والمزارعين بناء على توجيهات الدولة وتوصيات وزارة البيئة ومحافظ قنا بعدم حرق قش قصب السكر، مع تناول أهمية الاستفادة من إعادة تدويره وفوائد الغذائية للمواشى، ورفع العائد الاقتصادي للمزارعين من توفير الأعلاف و السماد و موجه توصية بتشجيع الدولة المستثمرين في الاستثمار في المتبقيات الزراعية.

وحاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة فرع قنا بالتعريف بالبيئة و المشكلات البيئية وأسبابها والحلول، ومنها عدم حرق سفير القصب وإعادة تدوير المتبقيات الزراعية، وذلك للاستفادة منه من خلال أعلاف المواشى و صناعة السماد البلدي، ثم تم فتح حلقه نقاشية موسعه عن البيئة و المشكلات التي تواجه المزارعين فى إعادة تدوير المتبقيات الزراعية فى تكلفة الأيدي العاملة وتوفير المعدات وزيادة الوعي البيئي لإعادة التدوير، ودعوة المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني للعمل فى التسويق لمنتجات إعادة تدوير سفير قصب السكر.

وفى سياق منفصل، نظم تحالف القوي المدنية من أجل المناخ لقاء لمؤسسات المجتمع المدني بمركز إعلام قنا، بالتعاون بين جهاز شئون البيئة فرع قنا ومركز إعلام قنا والاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية بقنا، حيث استهدف المؤسسات والجمعيات الفاعلة في مجال البيئة والتغيرات المناخية، والذى يهدف إلى الدعوة للعمل التطوعي والإعلان عن مراحل برنامج تأهيل وبناء قدرات الجمعيات الاهلية للحصول علي منح في مجال البيئة والمناخ ووضع خطة تشاركية للعمل تحت مظلة تحالف القوي المدنية من اجل المناخ، ودور الإدارة العامة للجمعيات الأهلية في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة فى المشاركة والتشبيك بين الجهات الحكومية و الاهلية و المؤسسات الأهلية و الأخرى في نشر الوعي البيئي و الحفاظ على البيئة.