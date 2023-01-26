"رحلات قمر فى إفريقيا" تجذب الأطفال فى جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب لؤى على

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزوراه من الأطفال كتاب "رحلات قمر في إفريقيا"، بقلم إبراهيم حفني ورسم إبراهيم عمرو، من إصدارات مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يتناول أهمية نهر النيل لدول قارة إفريقيا، وكيفية الاستفادة منه والحفاظ عليه.

يضمُّ الكتابُ 10قصص مُمتعة، تتضمَّن رحلة الطفلة “قمر”، إلى دول حوض النيل، (إريتريا – أوغندا – إثيوبيا – السودان – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بوروندي – تنزانيا – رواندا – كينيا – مصر).

وتدور القصة حول رحلة لقمر وهي تتنزه في نهر النيل مع أهلها، عبر باخرة كييرة، وخلال الرحلة تسأل قمر والدها الكثير من الأسئلة عن إفريقيا ونهر النيل، لتستكشف "قمر" وتتعرف على الكثير من كنوز ومعالم القارة السمراء.

في هذا الرحلة مع "قمر" في إفريقيا، سيتعرف الأطفال على معلومات عن نهر النيل، معاني أسماء دول حوض النيل، أبرز المعالم في إفريقيا، التعرف على اللغات التي تتحدث بها القارة السمراء، أسماء العملات المادية التي يتعامل بها دول حوض النيل، أشهر الأكلات والأطعمة والعادات الاجتماعية في كل دولة من دول حوض النيل.

كما يستعرض الكتاب رحلة "قمر" إلى جبال بوروندي، وجزر النيل الأبيض، والأزرق، والكثير من المغامرات التي قامت بها "قمر" مع أصدقائها من 10 دول، تعرفت عليهم من خلال رحلتها الممتعة داخل إفريقيا.

يأتي هذا الكتاب عن إفريقيا ونهر النيل؛ إيمانًا من الأزهر الشريف بضرورة التواصل مع الطفل بلغة مبسطة تُسهم في تربيتهم على قيم الأخوة والسلام بين اليشر، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.