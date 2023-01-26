اليوم السابع
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جامعة طنطا: قضايا الأمن الغذائى والبيئى على رأس الأولويات الاستراتيجية للجامعة

الخميس، 26 يناير 2023 01:29 م
جامعة طنطا: قضايا الأمن الغذائى والبيئى على رأس الأولويات الاستراتيجية للجامعة جانب من الحدث
الغربية عادل ضرة

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قال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن احتفال جامعة طنطا باليوم الوطنى للبيئة يأتى ترسيخاً لأهمية تنمية الوعى بالقضايا والتحديات البيئة، موضحاً أنه بعد مشاركة الجامعة فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27، فى نوفمبر الماضى وضعت الجامعة قضايا الأمن الغذائي والبيئي على رأس الاولويات الاستراتيجية لها، لنشر الوعي البيئى لدى جميع منسوبى الجامعة وتعظيم القدرات الانتاجية الغذائية والتنافسية لموارد الجامعة.
 
وأوضح الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا تستهدف تنظيم مجموعة من الفاعليات لنشر الوعى البيئي ومناقشة أهم التحديات البيئة وكيفية مواجهتها، وإطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التى من شأنها حماية البيئة وتحقيق أهداف خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، موضحا أن الاحتفال هذا العام يشمل 3 محاور رئيسية، الأمن الغذائي، والأمن المائي، والتعليم من أجل التنمية المستدامة.
 
وأضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تسعى دائما لنشر الوعى البيئي والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، لتحقيق جودة الحياة لدى المواطنين مشيرًا إلى أن الجامعة افتتحت منفذاً لبيع منتجات جامعة طنطا بمجمع سبرباي من السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين، مضيفًا أن انتاج وتسويق المنتجات الزراعية مدعوم بتقنيات تكنولوجية في أنظمة الري بالتنقيط والصوب الزراعية وزراعة الأسطح داخل كليتي الزراعة والعلوم بالجامعة.

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

مؤتمر قمة المناخ

الأمن الغذائي



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