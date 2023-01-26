اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تساقط الثلوج الكثيف والبرد يعطل حركة المرور والنقل فى اليابان

الخميس، 26 يناير 2023 03:16 م
تساقط الثلوج الكثيف والبرد يعطل حركة المرور والنقل فى اليابان ثلوج كثيفة ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعطلت حركة المرور والنقل فى أجزاء باليابان بسبب تساقط الثلوج الكثيف والشعور بالبرد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن المركبات تقطعت بها السبل على العديد من الطرق، كما تعطل أكثر من 12 قطارا غربي البلاد لساعات وعلق على متنها نحو 7 آلاف شخص، خلال فترة متأخرة من الليل

وقدم رئيس شركة السكك الحديدية اليابانية الغربية، هاسيجاوا كازواكي، اعتذاره للعملاء لإضطرارهم تحمل ظروف قاسية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الشركة قدرت كمية الثلوج المتساقطة أقل من اللازم وأخفقت في تفعيل نظام ذوبان الثلوج على المسارات، متعهدا بإجراء تحسينات.

وحذر مسئولو الأرصاد من أن الثلوج المتراكمة والطرق المكسوة بالجليد قد تقود إلى حدوث المزيد من الاضطرابات في وسائل النقل العام، كما حثوا الأشخاص على توخي الحذر من تساقط الثلوج من أسطح البنايات والحوادث المحتملة خلال عملية إزالة الجليد.

جلان
 


تساقط الثلوج

اليابان

طقس اليابان

ثلوج كثيفه فى اليابان



الموضوعات المتعلقة

مصرع 8 أشخاص بينهم 6 بحارة صينيين فى غرق سفينة شحن قرب اليابان

الخميس، 26 يناير 2023 11:10 ص

اليابان تطلق قمرا صناعيا استخباراتيا لرصد الأوضاع فى كوريا الشمالية‎‎

الخميس، 26 يناير 2023 08:58 ص

استمرار تساقط الثلوج بغزارة فى اليابان يلغى الرحلات الجوية ويعطل القطارات

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:04 ص

سلطات اليابان تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة والعواصف الثلجية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:43 ص

اليابان: تحذيرات من هبوب عواصف ثلجية شديدة شمالى البلاد

الخميس، 19 يناير 2023 08:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة