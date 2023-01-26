القبض على قاتل جاره فى فايد بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط المتهم بقتل جاره أمس الأربعاء، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب لعب الأطفال.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بنشوب مشاجرة بقرية كسفريت بين أحد الجيران وآخر بسبب لعب الأطفال، وأسفرت المشاجرة عن مصرع مواطن يدعي "عبد المحسن. ك "مقيم بقرية كسفريت بطريق المعاهدة التابعة لمركز فايد محافظة الإسماعيلية على يد جاره عقب وصوله المستشفى، وفر المتهم هاربا.

وعلى الفور أمر اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير مباحث الإسماعيلية وضم رئيس مباحث فايد ومعاونيه وأوكل لفريق البحث سرعة القبض على المتهم الهارب وتقديمه للنيابة العامة.

ونجح فريق البحث فى تحديد هوية المتهم، ويدعى «محمد.س.ع»، 30 عام، مقيم بقرية كسفريت التابعة لمركز فايد، وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم عقب وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته بضربة على الرأس.

وأكدت التحريات التي أجراها رجال مباحث فايد، أن مشاجرة نشبت بين أطفال الطرفين خلال لعبهم في قرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد ، انتقلت الى الكبار من العائلتين وتوفى فيها المجني عليه.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهم ضرب المجني عليه بحجر على رأسه، وتسبب له في نزيف داخلي توفى على إثره عقب وصوله للمستشفى، وقررت جهات التحقيق التحفظ على جثمان الشاب المتوفى في مشرحة مستشفى فايد التخصصى، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

ووجه اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الأمن للقرية وفرض كردون أمني في مكان الواقعة، لمنع تجدد أو نشوب أى مشادات بين الطرفين، وفرض السيطرة الأمنية علي القرية.