"الصحة" تكشف حقائق هامة حول المتحور الجديد لكورونا.. منتشر فى 38 دولة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المتحور الجديد هو سلالة فرعية من سلالة المتحور أوميكرون.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يستطيع المتحور الجديد أن ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنتا بغيرة من السلالات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم الإبلاغ عن وجود 5288 تسلسلا للمتحور الجديد فى 38 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا الشمالية والدانمارك.

من جانبة أوصى الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان بالتهوية الجيدة والتطهير المستمر وارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة والحصول على الجرعات التنشيطية لكل من مر على تطعيمة 6 شهور وعمرة أقل من 60 عاما ولا يعانى من امراض مزمنة.

وأكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن البرتوكول العلاجى الشمولى الذى وضعته اللجنة بشكل متخصص ساهم فى تراجع المضاعفات وأصبح المريض يتعافى بشكل كبير وسريع وانخفاض المضاعفات وحدتها وصل بنا إلى صفر وفيات فى احيان كثيرة وتابع: نسبة قدرة البروتوكول العلاجى على الشفاء وصلت 98%.

وأضاف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الدولة وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة لتطعيم المواطنين بـ5 جرعات منهم جرعتين اساسيتين و3 جرعات تنشيطية على فترات متباعدة وذلك لرفع المناعة فى مواجهة الفيروس مشيرا إلى أن ادوية المنوكلونا انتى بدى لعب دور فى حماية المرضى وأشار إلى أن هذة الفترة اصبحت فترة حضانه المرض أقل وقدرتة على التفاعل مع الجسم بسبب متحوراته المختلفة وضعفها.

وأشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن الشركات ستظل توفر التطعيمات بشكل مستمر وتقوم بتحديثها سنويا فالقاح الخاص بكورونا أصبح هام للوقاية من المرض وينبغى علينا الحرص على تناولة سنويا مثل لقاح الأنفلونزا والمكورات الرئوية وتابع: العالم كل يوم بيفهم الفيروس أكثر وبالتالى يسهل التعامل معه وتقديم العلاج بسهولة للمريض وفق حالته.