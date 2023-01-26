الشتاء يجذب آلاف السائحين بالأقصر للتحليق فى السماء برحلات "البالون الطائر".. صور

موسم الشتاء السياحى حقق زخما كبيرا فى واحدة من السياحات النادرة فى قلب محافظة الأقصر، وهى سياحة المغامرات الأولى بمصر "البالون الطائر"، حيث تشهد أرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر حالة من الرواج السياحى الكبيرة على مدار الأسابيع الماضية، عبر تحليق رحلات البالون على متنها الأفواج السياحية من حول العالم وسط تهافت كبير منهم على تلك الرحلة البديعة فى السماء.

ومع دقات الساعة الرابعة فجر كل يوم، يخرج رجال شركات البالون الـ17 التى تعمل فى مطار البر الغربى من منازلهم لتجهيز بالوناتهم التى ستحلق مع شروق الشمس بالسائحين من حول العالم، كما يقوم آخرون بالتوجه للفنادق الثابتة والعائمة لتجهيز الأفواج السياحية التى صادفها الحظ فى ذلك اليوم بالحصول على تذاكر رحلة البالون، لكي يخوضوا واحدة من أجمل المغامرات الساحرة والاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين المعابد والجبال غرباً، وسحر الطبيعة ومشاهدة الزراعات وشريط نهر النيل من السماء.

ومن الجدير بالذكر أن شركات البالون الطائر الـ17 تبدء فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.