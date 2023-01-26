الشتاء يجذب آلاف السائحين بالأقصر للتحليق فى السماء برحلات "البالون الطائر".. صور

موسم الشتاء السياحى حقق زخما كبيرا فى واحدة من السياحات النادرة فى قلب محافظة الأقصر، وهى سياحة المغامرات الأولى بمصر "البالون الطائر"، حيث تشهد أرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر حالة من الرواج السياحى الكبيرة على مدار الأسابيع الماضية، عبر تحليق رحلات البالون على متنها الأفواج السياحية من حول العالم وسط تهافت كبير منهم على تلك الرحلة البديعة فى السماء.
ومع دقات الساعة الرابعة فجر كل يوم، يخرج رجال شركات البالون الـ17 التى تعمل فى مطار البر الغربى من منازلهم لتجهيز بالوناتهم التى ستحلق مع شروق الشمس بالسائحين من حول العالم، كما يقوم آخرون بالتوجه للفنادق الثابتة والعائمة لتجهيز الأفواج السياحية التى صادفها الحظ فى ذلك اليوم بالحصول على تذاكر رحلة البالون، لكي يخوضوا واحدة من أجمل المغامرات الساحرة والاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين المعابد والجبال غرباً، وسحر الطبيعة ومشاهدة الزراعات وشريط نهر النيل من السماء.
ومن الجدير بالذكر أن شركات البالون الطائر الـ17 تبدء فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.
تحليق رحلات البالون بالسماء فجراً
تحليق رحلات البالون بسماء الأقصر
جانب من تحليق البالونات من مطار البر الغربي
جانب من رحلات البالون فى قلب مطار البر الغربي
جانب من هبوط رحلات البالون غرب الأقصر
جميلات العالم فى رحلات البالون
خروج رحلات البالون الطائر فجراً بالأقصر
رحلات البالون بين الزراعات غرب الأقصر
رحلات البالون تعانق الزراعات غرب الأقصر
سعادة السائحين على متن الرحلات غرب الأقصر
سعادة السياح بعد هبوط البالونات
سعادة السياح فى قلب البالونات بالأقصر
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر
سماء الأقصر تشهد تحليق البالونات الطائرة
سياح العالم يستمتعون بدقائق من السعادة فى رحلات البالون الطائر
فرحة السائحين في رحلات البالون غرب الأقصر
البالون الطائر يجذب السائحين من حول العالم
البالونات الطائرة تحلق فى سماء الأقصر
البالونات الطائرة فى غرب الأقصر
البالونات خلال خروجها من أرض مطار البر الغربي
البالونات فى قلب مطار البالون قبل التحليق
التحليق للبالونات فى غرب الأقصر
السعادة فى رحلات البالون الطائر غرب الأقصر
السياح فى قلب باسكت البالون الطائر
السياح فى قلب رحلات البالون غرب الأقصر
السياح من حول العالم خلال الاستمتاع بالبالون
تجهيز البالونات الطائرة قبل تحليقها فى السماء
تحليق البالونات فى غرب الأقصر
تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر
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