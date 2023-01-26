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الشتاء يجذب آلاف السائحين بالأقصر للتحليق فى السماء برحلات "البالون الطائر".. صور

الخميس، 26 يناير 2023 06:00 ص
الشتاء يجذب آلاف السائحين بالأقصر للتحليق فى السماء برحلات "البالون الطائر".. صور رحلات البالون الطائر
الأقصر – أحمد مرعى

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موسم الشتاء السياحى حقق زخما كبيرا فى واحدة من السياحات النادرة فى قلب محافظة الأقصر، وهى سياحة المغامرات الأولى بمصر "البالون الطائر"، حيث تشهد أرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر حالة من الرواج السياحى الكبيرة على مدار الأسابيع الماضية، عبر تحليق رحلات البالون على متنها الأفواج السياحية من حول العالم وسط تهافت كبير منهم على تلك الرحلة البديعة فى السماء.

ومع دقات الساعة الرابعة فجر كل يوم، يخرج رجال شركات البالون الـ17 التى تعمل فى مطار البر الغربى من منازلهم لتجهيز بالوناتهم التى ستحلق مع شروق الشمس بالسائحين من حول العالم، كما يقوم آخرون بالتوجه للفنادق الثابتة والعائمة لتجهيز الأفواج السياحية التى صادفها الحظ فى ذلك اليوم بالحصول على تذاكر رحلة البالون، لكي يخوضوا واحدة من أجمل المغامرات الساحرة والاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين المعابد والجبال غرباً، وسحر الطبيعة ومشاهدة الزراعات وشريط نهر النيل من السماء.

ومن الجدير بالذكر أن شركات البالون الطائر الـ17 تبدء فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

تحليق-رحلات-البالون-بالسماء-فجراً
تحليق رحلات البالون بالسماء فجراً

 

تحليق-رحلات-البالون-بسماء-الأقصر
تحليق رحلات البالون بسماء الأقصر

 

جانب-من-تحليق-البالونات-من-مطار-البر-الغربي
جانب من تحليق البالونات من مطار البر الغربي

 

جانب-من-رحلات-البالون-فى-قلب-مطار-البر-الغربي
جانب من رحلات البالون فى قلب مطار البر الغربي

 

جانب-من-هبوط-رحلات-البالون-غرب-الأقصر
جانب من هبوط رحلات البالون غرب الأقصر

 

جميلات-العالم-فى-رحلات-البالون
جميلات العالم فى رحلات البالون

 

خروج-رحلات-البالون-الطائر-فجراً-بالأقصر
خروج رحلات البالون الطائر فجراً بالأقصر

 

رحلات-البالون-بين-الزراعات-غرب-الأقصر
رحلات البالون بين الزراعات غرب الأقصر

 

رحلات-البالون-تعانق-الزراعات-غرب-الأقصر
رحلات البالون تعانق الزراعات غرب الأقصر

 

سعادة-السائحين-على-متن-الرحلات-غرب-الأقصر
سعادة السائحين على متن الرحلات غرب الأقصر

 

سعادة-السياح-بعد-هبوط-البالونات
سعادة السياح بعد هبوط البالونات

 

سعادة-السياح-فى-قلب-البالونات-بالأقصر
سعادة السياح فى قلب البالونات بالأقصر

 

سماء-الأقصر-تشهد-تحليق-20-رحلة-بالون-طائر-على-متنها-400-سائح
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح

 

سماء-الأقصر-تشهد-تحليق-20-رحلة-بالون-طائر
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر

 

سماء-الأقصر-تشهد-تحليق-البالونات-الطائرة
سماء الأقصر تشهد تحليق البالونات الطائرة

 

سياح-العالم-يستمتعون-بدقائق-من-السعادة-فى-رحلات-البالون-الطائر
سياح العالم يستمتعون بدقائق من السعادة فى رحلات البالون الطائر

 

فرحة-السائحين-في-رحلات-البالون-غرب-الأقصر
فرحة السائحين في رحلات البالون غرب الأقصر

 

البالون-الطائر-يجذب-السائحين-من-حول-العالم
البالون الطائر يجذب السائحين من حول العالم

 

البالونات-الطائرة-تحلق-فى-سماء-الأقصر
البالونات الطائرة تحلق فى سماء الأقصر

 

البالونات-الطائرة-فى-غرب-الأقصر
البالونات الطائرة فى غرب الأقصر

 

البالونات-خلال-خروجها-من-أرض-مطار-البر-الغربي
البالونات خلال خروجها من أرض مطار البر الغربي

 

البالونات-فى-قلب-مطار-البالون-قبل-التحليق
البالونات فى قلب مطار البالون قبل التحليق

 

التحليق-للبالونات-فى-غرب-الأقصر
التحليق للبالونات فى غرب الأقصر

 

السعادة-فى-رحلات-البالون-الطائر-غرب-الأقصر
السعادة فى رحلات البالون الطائر غرب الأقصر

 

السياح-فى-قلب-باسكت-البالون-الطائر
السياح فى قلب باسكت البالون الطائر

 

السياح-فى-قلب-رحلات-البالون-غرب-الأقصر
السياح فى قلب رحلات البالون غرب الأقصر

 

السياح-من-حول-العالم-خلال-الاستمتاع-بالبالون
السياح من حول العالم خلال الاستمتاع بالبالون

 

تجهيز-البالونات-الطائرة-قبل-تحليقها-فى-السماء
تجهيز البالونات الطائرة قبل تحليقها فى السماء

 

تحليق-البالونات-فى-غرب-الأقصر
تحليق البالونات فى غرب الأقصر

 

تحليق-رحلات-البالون-الطائر-غرب-الأقصر
تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر

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