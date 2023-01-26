وقال بوتين- فى برقيته، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إن الهند حققت نجاحات معروفة للجميع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها، وتساهم بقسط كبير في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، ومعالجة القضايا المهمة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي.

وأضاف أنه على يقين أنه من خلال الجهود المشتركة سنضمن استمرار تطوير التعاون الثنائى ذى المنفعة المتبادلة في جميع المجالات، معربا عن ثقته بأن تتمكن البلدان من مواصلة تعزيز التعاون الثنائى.