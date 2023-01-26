اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 06:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"الدوما": الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكى فى تغيير مسار العملية الخاصة

الخميس، 26 يناير 2023 06:00 ص
"الدوما": الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكى فى تغيير مسار العملية الخاصة عناصر من الجيش الروسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكى، بأن كتيبة الدبابات الأمريكية، لن تساعد زيلينسكي في الاستيلاء على القرم أو تغيير مسار العملية الروسية الخاصة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد البيت الأبيض إرسال 31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا، وسوف تشكل كتيبة دبابات واحدة.

وقال سلوتسكي: "كتيبة الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكي في تغيير وضع شبه جزيرة القرم أو تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، أي محاولة للاستيلاء على شبه الجزيرة ستلقى ردا قاسيا.. وأنا على يقين من أن الهجوم الروسي لن يوقفه إمداد آخر من الأسلحة الغربية".

كما أشار إلى أن جميع الدبابات الأمريكية أو الألمانية ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسي.

وقال: "الغرب في الواقع، يخوض مواجهة عسكرية ضد روسيا من الأراضي الأوكرانية بأيدي نظام كييف الدموية".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.


روسيا

زيلينسكى

امريكا

الناتو

دوما

الكرملين

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف

أبرامز إم 1

ليونيد سلوتسكى



الموضوعات المتعلقة

القاهرة الإخبارية تبرز استمرار الحرب الأوكرانية.. مراسلو القناة: موسكو تتوعد كييف وتحذر برلين: "سنحرق دباباتهم" وقرار شولتز يزيد القطيعة مع روسيا.. وخبير: أوكرانيا تحتاج 300 دبابة لإحداث فارق على جبهة القتال

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:30 م

الرئيس الأمريكى يعلن إرسال 31 دبابة "أبرامز" لدعم أوكرانيا

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:28 م

وزيرة الدفاع الإسبانية: مستعدون لإرسال دبابات ألمانية الصُنع إلى أوكرانيا

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:39 م

وزير الدفاع النرويجي: مستعدون لتسليم دبابات إلى أوكرانيا

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:00 م

البيت الأبيض يحذر: روسيا ستزيد هجماتها على أوكرانيا مع تحسن الطقس

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة