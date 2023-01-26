موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين فى مدينة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس- إن القوات الروسية تمكنت من تدمير أربعة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز (M777) وإسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية. وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بمدينة دونيتسك، ودمرت فى اتجاه خيرسون 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاوتزر من طراز "جفوزديكا" ورادارين أمريكيين. كما دمرت القوات الروسية -وفق المتحدث- منشأتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية و3 مرافق لتخزين الذخيرة المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية فى دونيتسك ومنطقة زابوروجيه.

من جهته قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يكن يعتزم الوفاء بوعوده تجاه اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أنه كان يستعد للحرب.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "نحن نعلم وفقًا لأي وعود تم انتخاب السيد زيلينسكي رئيسا، ليس من الصعب تذكرها بأنفسنا وتذكير أولئك الناخبين، الذين صوتوا له في أوكرانيا".

وتابع:"الرئيس الأوكراني لم يحل مشكلة "دونباس" ولم ينفذ اتفاقيات مينسك، ولم يكن ينوي الوفاء بهذه الاتفاقيات، حيث كان يستعد للحرب"، مشيرا إلى أن الرئيس زيلينسكي ليس مفاوضا محتملاً مع الرئيس فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة.

ميدانيا، ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، وفقا لوكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 36 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الإدارة أن القصف الروسي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، مشيرة إلى أن الجيش الروسي استخدم المدفعية وقذائف الهاون والدبابات وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، مؤكدة أن القذائف أصابت منازل السكان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.