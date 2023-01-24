وزارة الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني في منطقة سيفيرسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني في مناطق مختلفة وتدمير نظام المدفعية "M-777" الأمريكي في منطقة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الدفاع الروسية - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن الطيران والمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الغربية تسبب في أضرار بوحدات اللواء الميكانيكي 14 ولواء الدفاع الإقليمي 103 على محور كوبيانسك ببلدات تيموفكا وبيريستوفويه بمنطقة خاركوف، ما أسفر عن تصفية أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعة قتال وسيارة.

وأضافت أنه في اتجاه كراسنوليمان ألحقت نيران المدفعية من المنطقة العسكرية المركزية هزيمة بوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك الشعبية وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا و5 مدرعات ونظام مدفعي "M-777" أمريكي الصنع، واثنين من الرادارات المضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-37" أمريكي الصنع.

وأوضحت أن طيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ألحقت هزيمة بوحدات لواء الهجوم الجوي 25 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت الخسائر الإجمالية للعدو 50 جنديا أوكرانيا ومدرعة لنقل الجنود وشاحنتين صغيرتين وراجمة صواريخ "جراد" ومدافع "هاوتزر" من طراز "Msta-B".

وفي اتجاه زابوروجيه أسفرت نيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات المنطقة العسكرية الشرقية عن تصفية أكثر من 25 جنديا أوكرانيا من لواء الدفاع الإقليمي 108 في مناطق بلدات بريتشيستوفكا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى تدمير مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" ومدافع "هاوتزر" من طراز "D-20" و"D-30" و3 سيارات.

وأكدت أنه في منطقة قرية أنطونوفا في اتجاه خيرسون دمرت مدفعية القوات المحمولة جوا رادارا مضادا للبطاريات من طراز "AN/TPQ-50" أمريكي الصنع، كما ضرب الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية مجموعات من القوات التابعة لمركز قيادة اللواء 57 الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكراني، ومستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية في مناطق بلدات أرتيوموفسك ونوفوأوكراينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الروسية ألحقت فرق المدفعية في 64 موقعا لإطلاق النار ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 102 مقاطعة، كما دمر الطيران التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية منظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "Buk-M1"، وأسقط الدفاع الجوي 10 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.

وأعلنت الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 376 طائرة و203 مروحيات و2944 طائرة بدون طيار و402 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و7614 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، إضافة إلى 988 راجمة صواريخ متعددة و3898 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و8159 مركبات عسكرية خاصة.