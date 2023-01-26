وذكر راديو "براغ الدولي" أن صناديق الاقتراع مفتوحة خلال الفترة بين الساعة الـ 2 إلى 9 مساءً "بالتوقيت المحلى للبلاد" فى السفارات والقنصليات العامة التشيكية في أمريكا الشمالية والجنوبية، على أن تطبق نفس الساعات غدًا.

وتبدأ عملية الإدلاء بالأصوات في القارة الأمريكية في دول الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، بينما ستكون مدينة "لوس أنجيلوس" هي آخر المدن التي تستقبل الناخبين التشيكيين.