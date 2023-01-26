الإسكان: طرح محال تجارية للبيع فى مدينة العبور الجديدة

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 40م2) بالسوق التجارية رقم 10 بمنطقة الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023.
وفي ذات السياق، أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم إجراء مزاد علني لبيع 14 محلاً تجارياً وصيدلية ومزاد علني لبيع 5 وحدات إدارية ومخبز بلدي بمناطق وأحياء مدينة أسيوط الجديدة.
وأشارت المهندسة جيهان عمار، إلى أنه تم استهداف جميع المناطق والأحياء بالمدينة وتراوحت مساحات المحال المباعة من ( 18م٢ : 101م٢) بأنشطة متنوعة ( سوبر ماركت - مطعم - كافتيريا - أدوات منزلية ...الخ)، موضحةً أن سعر بيع المتر مربع للمحال تراوح بين21500 جنيه و62500 جنيه، وسعر بيع المتر بالوحدات بين 12000 جنيه و 15200 جنيه، كما بلغ سعر بيع المتر مربع للمخبز البلدي 6000 جنيه بإجمالي قيمة بيعية للمزاد حوالي 21 مليون جنيه، وجارٍ استكمال خطه الطرح لتشمل جميع أنحاء المدينة.
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