اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة

السبت، 16 يوليه 2022 11:01 ص
الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (٢١م٢ : ١٠١ م٢)، و 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (٣٣م٢  : ٦٣م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب طرح كافيتريا بمحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022.
 
وقالت المهندسة جيهان عمار، إنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، لمن يرغب من المواطنين في التقدم لحجز المحال والوحدات والكافيتريا، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة وفرص العمل لقاطني المدينة.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه اسيوط الجديده

طرح محلات تجاريه

مزاد علني



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة