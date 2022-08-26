اليوم السابع
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تعرف على موعد تسليم مشروع سكن مصر بمدينة العبور الجديدة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 08:00 ص
تعرف على موعد تسليم مشروع سكن مصر بمدينة العبور الجديدة مشروع سكن مصر
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز مدينة العبور الجديدة، بعد غد الأحد ، وحتى يوم الخميس الموافق 3/11/2022، في تسليم دفعة جديدة ( 432 وحدة ) من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

 

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 28/8/2022، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 30/8/2022، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 4/9/2022، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 6/9/2022، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 11/9/2022، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 13/9/2022.

 

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 18/9/2022، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 20/9/2022، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأحد 25/9/2022، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 27/9/2022، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد 2/10/2022، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 4/10/2022.

 

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 9/10/2022، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 11/10/2022، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 16/10/2022، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الثلاثاء 18/10/2022، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الأحد 23/10/2022، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الثلاثاء 25/10/2022.

 

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 30/10/2022: الخميس 3/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه على المواطنين الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالى، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل الاستلام.


وزاره الإسكان

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