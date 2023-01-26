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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل 4 درجات خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الخميس، 26 يناير 2023 02:01 م
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل 4 درجات خلال الـ 48 ساعة المقبلة الطقس
كتب محمود راغب

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر يناير يشتهر دائما بأجواء شديدة البرودة وسقوط كميات كبيرة من الأمطار خاصة علي السواحل الشمالية، ويري البعض أن شهر يناير هذا العام مختلف بسبب الاستقرار في الأحوال الجوية، وارتفاع درجات الحرارة وقلة كميات الأمطار .
 
وأضافت هيئة الأرصاد: ولكن تبعا لتسجيلات المحطات والسجل المناخي داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية يتبين تكرار ارتفاعات درجات الحرارة لمدة يوم واحد، وسرعان ما تنخفض بعدها كما تكررت أيام الاستقرار، وتكون الشبورة المائية في الأعوام السابقة .
 
واستعرضت هيئة الأرصاد بعض درجات الحرارة المسجلة علي القاهرة في الأعوام السابقة من المحطات الرصد التابعة للهيئه العامة للأرصاد الجوية:
 
🔶️  يوم 7 و 13 يناير عام 2003  سجلت الحرارة 27 درجة.
🔶️ وصلت درجة الحرارة يوم 29 يناير 2005 الي  29 درجة 
🔶️وفي 9  يناير عام 2010  وصلت درجة الحرارة الي 29  درجة 
🔶️وفي 21 يناير  2013  وصلت درجة الحرارة الي 28 درجة 
🔶️ في 26 يناير 2014  سجلت الحرارة 27 درجة 
🔶️ في 22 يناير 2015 كانت الحرارة 26 درجة 
🔶️ في 12 يناير  2021  سجلت الحرارة 28 درجة 
 
وبالتالي يعتبر الارتفاع في درجات الحرارة والاستقرار الذي يشهده شهر يناير هذا العام ليس بغريب عما سبقه من أعوام، ولكن يجب عندما نحكم على التغير في حالة الجو أن يكون لدينا بيانات كافية من أعوام سابقة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه خلال 48 ساعة القادمة بالفعل ستشهد كافة أنحاء البلاد ارتفاع في درجات الحرارة بقيم تصل الي  4 درجات، كما تنشط الرياح الجنوبية علي معظم المناطق تصاحبها أتربة مثارة علي المناطق المكشوفة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة خلال هذه الفترة 26 درجة، وتصل الحرارة علي جنوب الصعيد إلى 30 درجة.
 
وحذرت هيئة الأرصاد: وفى النهاية يجب أن ننوه إلى أن هذا الوضع لن يبق كثيرا.. لذا يجب عدم الانخداع بهذا وخاصة أننا مازلنا فى فصل الشتاء حيث متوقع أن نتأثر بالمنخفضات الجوية فى الفترة القادمة.

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