اليوم السابع
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ازاى تعرف نتيجتك.. "تعليم دمياط" يعلن اعتماد نتيجة الابتدائية

الخميس، 26 يناير 2023 05:06 م
ازاى تعرف نتيجتك.. "تعليم دمياط" يعلن اعتماد نتيجة الابتدائية الدكتور على عبد الرؤوف وكيل تعليم دمياط
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اعتماد نتيجة المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات الخاصة بامتحانات صفوف النقل. 
 
وأكد مصدر مطلع داخل مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه تم اعتماد النتيجة على مستوى الإدارات التعليمية العشر داخل محافظة دمياط، مؤكدا توزيع النتائج داخل المدارس على مستوى المحافظة. 
 
وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تعد من أوائل المديريات التى تمكنت من إعلان نتائج المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بكل مادة. 
 
ومن جانبه، شدد الدكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن نسب النجاح بالمرحلة الابتدائية مرضية جدا، لافتا إلي أن المحافظة حققت مركزا متقدما في نتائج المرحلة الابتدائية بنسب جيدة من حيث مؤشرات النجاح. 
 
وتابع وكيل تعليم دمياط، أن المديرية تستعد للانتهاء من أعمال رصد وتصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالمرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أنه تم تفقد غرف الكنترول للتأكد من سير العمل به وفق الخطة الموضوعة للانتهاء من رصد الدرجات بشكل يضمن إنجاز الأمر في الوقت المحدد له، موضحا أنه قد يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط خلال الأيام المقبلة، لافتا إلي أنه سيتم تطبيق كافة التعليمات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن رصد الدرجات وأعمال الكنترول الخاص بالشهادة الإعدادية. 
 
وأضاف الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، مؤكدا التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس لاستقبال الطلاب.  
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط إن نتائج المرحلة الابتدائية داخل مدارس المحافظة فور اعتمادها. 

 


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