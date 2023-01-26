طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يختتمون امتحانات نصف العام بنسبة حضور 95%

كتبت – مرام محمد

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، غرفة العمليات بديوان عام المديرية؛ لمتابعة اليوم الختامى لسير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023 للصف الثالث الإعدادى فى يومهم السادس والأخير فى مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية).

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات، ومديرى المراحل، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين تقدموا اليوم لأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية) بلغ 199601 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95% مقسمة على 688 لجنة بالجيزة.

وأضاف أن عدد الطلاب الصف الثانى الثانوى الذين تقدموا اليوم لأداء امتحانهم لليوم الختامى فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى، بلغ 73658 بنسبة حضور 99%.

وأشار مدير المديرية، أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أى شكاوى من صعوبة الامتحانات، مؤكدا على تأمين خروج الطلاب بشكل جيد لعدم حدوث مشاكل بينهم.

ووجهت مديرية التعليم، رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد، مؤكدة على ضرورة حصول مقدرى الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى تلاشى الأخطاء التى قد تحدث أثناء التصحيح أو رصد الدرجات.

كما وجهت المديرية، بالحفاظ على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتائج من قبل المحافظ المختص، وعدم خروج أى نتائج حتى اعتماد النتائج بشكل نهائى، كما وجهت بمراعاة الأسئلة التى قد تمثل صعوبة على الطلاب وتوجد منها شكوى جماعية من طلاب الشهادة الإعدادية.