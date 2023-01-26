اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 01:47 م
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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة الصف

الخميس، 26 يناير 2023 01:02 م
مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة الصف اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخران في حادث تصادم سيارتين نقل أعلي الطريق الصحراوى بمنطقة الصف ، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوى بمنطقة الصف ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل نتج عن الحادث مصرع شخصان وإصابة 2 آخرين جري نقلهم إلي مستشفي الصف العام لتلقي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
 
 

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