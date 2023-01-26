مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة الصف

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخران في حادث تصادم سيارتين نقل أعلي الطريق الصحراوى بمنطقة الصف ، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوى بمنطقة الصف ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل نتج عن الحادث مصرع شخصان وإصابة 2 آخرين جري نقلهم إلي مستشفي الصف العام لتلقي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.