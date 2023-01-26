إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط بحي الجمرك في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نفذ حي الجمرك في محافظة الإسكندرية حملة مكبرة، اليوم ، استهدفت إزالة أجزاء خطرة وآيلة للسقوط من عقار خالي من السكان، وذلك استجابة فورية لشكاوي منطقة بحري بنطاق الحي حرصًا على سلامة المواطنين.

كانت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك تلقت ، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بورود شكاوي من المواطنين بوجود أجزاء خطرة من العقار الكائن ب 26 حارة عبد الوهاب، حي الجمرك، مما يشكل خطورة على حياة المارة والمواطنين .

وعلي الفور وجهت المهندس نهى خليفة، رئيس حي الجمرك تعليماتها للإدارات المعنية لمعاينة العقار ، وبالانتقال والفحص تبين أنه عقار حيث أفادت معاينة الإدارة الهندسية بحي الجمرك، بأنه تم الرجوع إلى قسم المنشأت الآيلة، لمعرفة حالة العقار ومن خلال المعاينة تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 83 لسنة 2005 .

وأصدرت رئيس حي الجمرك ، تعليماتها بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة فى العقار محل الشكوى وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية إزالة الأجزاء الخطرة والتعامل السريع مع الواقعة.

على الفور تم الانتقال إلى موقع الحادث وتم إزالة الأجزاء الخطرة مع رفع مخلفات الأتربة وفتح الطريق للمارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغ .

وعلي صعيد آخر، شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار بنطاق حي المنتزة أول ، دون حدوث إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة .

عندما تلقي حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحي إخطارا من غرفة عمليات الحي يفيد ببلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 50 شارع جمال عبد الناصر سيدي بشر بدون إصابات بين المواطنين.

على الفور توجهت إدارة التدخل السريع بالحي وتم رفع المخلفات من آثار للسقوط وجارى إزالة الأجزاء الخطرة التي تسبب خطورة داهمة بمعاونة الحى ،وتم عمل حواجز خشبيه بمحيط العقار حفاظا على سلامة المارة والمركبات وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك



كما كلف اللواء محمد عبدالله سحلول الإدارات المختصة الاستجابه الفوريه البلاغات الواردة من متابعة مكتب محافظ الاسكندرية حيث قاد أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي رصد البلاغات وتوجهت وحده الازالة الفورية بتواجد عادل أحمد إلى شارع السوق بخورشيد وتم إيقاف أعمال بياض واجهه مخالفة وتم تغريم المخالف وكذلك إيقاف أعمال تركيب بلاط مخالف بطريق المحمودية والتحفظ على صاروخ وكوريك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .