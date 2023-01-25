انهيار عقار مكون من 3 طوابق بدمنهور دون خسائر فى الأرواح

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة انهيار عقار آيل للسقوط مكون من 3 طوابق دون حدوث خسائر فى الأرواح.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة أبو عبدالله بوسط المدينة، وخالى من السكان دون حدوث خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان العقار المنهار، وتم فرض كردون أمنى حول العقار لمنع مرور المارة حرصًا على أرواحهم وكذلك تم فصل جميع المرافق من مياه وكهرباء وغاز كأجراء احتياطى.

وانتقلت قيادات الوحدة المحلية لمدينة دمنهور لمتابعة اى أثار لواقعة العقار وتشكيل لجنة فنية لمعرفة مدى تأثير انهيار العقار المنهار على الأماكن المجاورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.