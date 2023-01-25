10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند

كتب - إسلام سعيد

تسعى كلا من الهند ومصر لزيادة حركة التجارة البينية خلال السنوات الخمس المقبل، ليسجل التبادل التجارى بين القاهرة ونيودلهى قرابة 12 مليار دولار، في ظل تأكيد الحكومتين على العمل على إزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة وتنويع التجارة بين البلدين.

-5.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند خلال أول 10 أشهر من عام 2022

- 20.8% نسبة النمو في العلاقات التجارية بين البلدين.

-بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022

-سجلت قيمة الواردات المصرية من الهند 3.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022

-6 مجالات للتعاون المشترك منها الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار.

-52 مشروعاً هندى في مصر بمجالات الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القاعات الواعدة بين البلدين.

-12 مليار دولار خطة مصرية هندية لزيادة التبادل التجارى.

-القمح أحدث السلع التي تعمق العلاقات التجارية بين البلدين.