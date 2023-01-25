وصول 20 ألف شجرة بسوهاج دعما من وزارة التنمية المحلية.. صور

سوهاج عمرو خلف

تسلمت محافظة سوهاج اليوم، عدد 20 ألف شجرة من نوع "كازولينا"، من وزارة التنمية المحلية، وذلك من إجمالى 170 ألف شجرة متنوعة، لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها

وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بالتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، للعمل على توفير مظهر حضاري لائق، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تسود العالم، لافتا إلى زراعة أكثر من 100 ألف شجرة حتى الآن بمختلف مراكز المحافظة.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد ترأس اليوم، الاجتماع الدورى الذى يعقده مع القيادات التنفيذية لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الآداء، والعمل على تذليل أى معوقات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات التى تهم المواطن السوهاجى.

حضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تمهيد الطرق الداخلية، ومداخل القرى، التي تشهد أعمال البنية التحتية، لتيسير الحركة المرورية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لرفع التراكمات أولا بأولا، وتمهيد الطرق حتى الانتهاء من جميع المشروعات، والبدء في أعمال الرصف.