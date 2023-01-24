تفاصيل عمل القوافل العلاجية وتجهيز العرائس ضمن مبادرة حياة كريمة في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتي شملت 181 قرية من قرى المحافظة داخل 7 مراكز هي طما والمراغة وساقلته وجرجا والمنشاه ودار السلام والبلينا إطلاق قوافل طبية وبيطرية وتجهز عرائس.

اليوم السابع يقدم أهم العلومات حول القوافل الطبية العلاجية والقوافل البيطرية وتجهيز العرائس التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج طبقا لتوجيهات القيادة السياسية تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

-القوافل العلاجية بحياة كريمة

1 القوافل الطبية العلاجية بلغ عدد القوافل 462 قافلة

2 – عدد القرى المستهدفة بالقوافل العلاجية 104 قرى.

3 – إجمالي المستهدفين 286 ألفا و833 مواطنا

4 – الجهات المشاركة بالقافلة وزارة الصحة وجامعة سوهاج ومؤسسات المجتمع المدنى والتحالف الوطنى للعمل والأهلى والتنموى ومشيخة الازهر.

-القوافل البيطرية والعلاجية بحياة كريمة

1 – بلغ عدد القوافل البيطرية 102 قافلة.

2 – عدد القرى المستهدفة 102 قرية

3 – إجمالي المستهدفين 55 ألفا و325 حيوانا وتمت معالجتها وتطعيمها.

4 – الجهات المشاركة بالقافلة البيطرية مديرية الطب البيطرى وكلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج ومؤسسات المجتمع المدنى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي.

-تجهيز العرئس بحياة كريمة

1 – عدد قوافل تجهيز العرائس استهدفت 2335 عروسا.

2 – عدد القرى المستهدفة جميع قرى المحافظة.

3 – إجمالي عدد المستفيدين من تجهيز العرائس 4670 عروسا وعريسا.

4 الجهات المشاركة وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة والمنطقة الجنوبية ، ومؤسسات المجتمع المدنى.