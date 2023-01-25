نجاح مستشفى الأطفال بالبحيرة فى إجراء جراحة متقدمة لرضيع عمره 7 أيام

البحيرة - ناصر جودة

نجح الفريق الطبى بمستشفى الأطفال التخصصى بالبحيرة، تحت قيادة الدكتور محمد غزلان مدير المستشفى بإجراء فتح انسداد لفتحة الأنف لطفل عمره 7 أيام، حيث تم تحويل الحاله من احد المستشفيات بالإسكندرية لمستشفى الأطفال التخصص بالبحيرة.



قام بإجراء الجراحة فريق مكون من:الدكتور محمد النجار رئيس قسم الأنف والأذن ومناظير الحنجرة والقصبة الهوائية، والدكتور محمد عبد العزيز أخصائى الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة دنيا هاني

استشارى تخدير الأطفال بمساعدة فريق التمريض الذى ضم إبراهيم حربى، ومحمد عبد العاطى ورجب إبراهيم.



من جانبه أشاد الدكتور هانى جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بمستشفى الأطفال التخصصى وبمستوى الفريق الطبى بها بالإضافة للتجهيزات التى تتمتع بها المستشفى وتوفر بعض الأجهزة الطبية الحديثة والتى تؤهلها لتنافس بخدماتها المستشفيات الكبرى.



ولفت إلى إنشاء قسم الأنف والأذن ومناظير الحنجرة والقصبة الهوائية للأطفال وهو القسم الأول من نوعه الذى يقدم خدمات متقدمة وذات مهارة للأطفال ليشمل خدمات جديدة ومتطورة، حيث تم إضافة خدمة مناظير الأنف المتقدمة ومناظير قاع الجمجمة للأطفال وحديثى الولادة.



كما أشار الدكتور حموده الجزار وكيل مديريةالصحة إلى أن مسشتفى الأطفال التخصصى يعمل على تطوير قسم الأنف والأذن والحنجرة ليكون أول مركز متطور يقدم خدماته الدقيقه بأعلى مستوى يضاهى المستشفيات الجامعية.



وأضاف أن هذه العملية الجراحية الأخيرة تأتى ضمن سلسلة عمليات من هذا النوع تم تنفيذها بالمستشفى وكللت بالنجاح، وأن هذا يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.