مياه الشرب بسوهاج تستطلع آراء المواطنين بمركز المنشاة للتعرف على جودة الخدمة

سوهاج عمرو خلف

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج استطلاع رأى بمركز المنشاة للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة إلى إجراء استطلاع راى تليفونى لعدد 50 مشترك من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى خلال شهر نوفمبر عبر الخط الساخن 125 كما تم استطلاع اراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء المنشاة للتأكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وباسرع وقت ممكن وكذلك بحث شكواهم وحلها فى حالة وجود ذلك.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام فى قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

كان المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، قد أكد أنه جارى الإحلال والتجديد لعدد 32 محطة مياه نقالى، والتى توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية، والتى تستمر حتى 7 فبراير من العام الجارى

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن أعمال الإحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتيًا وأنه تم توفير المهمات والأدوات الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد، وجارى أعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات، هذا بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

وأشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إلى أن المحطات الجارى أعمال الإحلال والتجديد بها يبلغ عددها 32 محطة منها محطة بمركز طهطا ومحطتى مياه بمركز جهينة و7 محطات بمركز أخميم وعدد 8 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة بمركز المنشأة و3 محطات بمركز ساقلتة و6 محطات بمركز جرجا وعدد 4 محطات بمركز دار السلام.