مقديشيو (أ ش أ)

قُتل 50 عنصرًا من ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية للجيش الصومالى فى منطقة ميرون التابعة بمحافظة مدغ وسط البلاد.

وأكد قائد القوات البرية الصومالي الجنرال محمد تهليل بيحي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن العملية المشتركة بين الجيش والشركاء الدوليين، كبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الصومالى مازالت تتعقب فلول الإرهابيين.

يذكر أن قوات الجيش الصومالي استعادت بالتعاون مع القوات المحلية، السيطرة على منطقة "جناي عبدله" على بعد 60 كم عن غرب مدينة "كسمايو" المقر المؤقت لولاية جوبالاند الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم إن القوات استعادت المنطقة دون مواجهات عسكرية، حيث فرت عناصر الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة قبل ساعات من وصول قوات الجيش وقوات تابعة لحكومة إقليم جوبالاند.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أعلن، استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على فلول الميليشيات الإرهابية بجنوب البلاد، مؤكدا أن الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة هي العدو الوحيد لبلاده وشعبه، ويجب تضافر القوى للقضاء عليهم.

الجدير بالذكر أنه تم تحرير معظم مناطق ولايتي هير شبيلي وجلمدج من الميليشيات الإرهابية، وأن قوات الجيش الصومالي ماضية في تحرير القرى الريفية القليلة المتبقية بجنوب ووسط البلاد.