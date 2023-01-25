وأكد قائد القوات البرية الصومالي الجنرال محمد تهليل بيحي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن العملية المشتركة بين الجيش والشركاء الدوليين، كبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الصومالى مازالت تتعقب فلول الإرهابيين.